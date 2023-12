Agenus /DE Aktie: Abwarten

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Agenus hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agenus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein gutes Rating für Agenus.

Analysten haben die Agenus-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 guten, 0 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen, was eine langfristige gute Einschätzung ergibt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 8 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 0,8 USD eine erwartete Kursentwicklung von 900 Prozent bedeutet.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 Prozentpunkten fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik von Agenus negativ aus und wird als schlecht eingestuft.