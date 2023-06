Agentur für Wirtschaft & Entwicklung und Deutschland - Land der Ideen starten dritte Runde des afrikanisch-deutschen Führungskräfteprogramms AGYLE

Berlin (ots) -Internationale Jury wählt 40 Nachwuchsführungskräfte aus Ghana, Ruanda, Senegal und Tunesien sowie Deutschland für das Führungskräfteprogramm "AGYLE - African German Young Leaders in Business" aus / Jahresthema 2023 lautet Digitale Transformation / Teilnehmende aus Deutschland und Afrika treffen sich für eine Veranstaltungswoche vom 11.-15.09.2023 in Berlin / Infos zu den ausgewählten Führungskräften unter www.agyle-programme.comFür den dritten Jahrgang des deutsch-afrikanischen Führungskräfteprogramms AGYLE hat eine internationale Jury aus insgesamt 250 Bewerbungen 40 junge Führungspersönlichkeiten aus Ghana, Ruanda, Senegal und Tunesien sowie aus Deutschland ausgewählt. AGYLE (African German Young Leaders in Business) wird von der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchgeführt. Ziel des Programms ist es, junge Führungspersönlichkeiten aus Afrika und Deutschland zusammenzubringen, um die Zusammenarbeit über Kontinente hinweg zu ermöglichen und an Lösungen für die gemeinsamen globalen Herausforderungen zu arbeiten.Eine Startup-Gründerin aus Ghana, die Frauen für die Digitalisierung fit macht, ein Senegalese, der mit neuen Technologien die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessert, ein Deutscher, der das Bäckereihandwerk digitalisiert - diese 40 Führungskräfte des Jahrgangs 2023 geben dem Innovationsreichtum ihres Landes ein Gesicht: www.agyle-programme.com."Afrika wird noch zu oft als Problemkontinent wahrgenommen. Das verstellt den Blick auf die Dynamik dort und auf die klugen, innovativen und engagierten Menschen, die Entwicklung in den unterschiedlichen Ländern vorantreiben. Wir sind stolz darauf, mit dem Projekt AGYLE zum Austausch zwischen jungen deutschen und afrikanischen Führungskräften und damit langfristig zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Ländern beitragen zu können," sagt Dr. Philipp Mehne, Geschäftsführer von Deutschland - Land der Ideen.Almuth Dörre, kommissarische Leiterin der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung, hat hohe Erwartungen an die Teilnehmenden des AGYLE-Programms: "AGYLE baut ein Netzwerk von jungen Führungskräften aus Afrika und Deutschland auf, die gemeinsam die Herausforderungen unserer Zeit angehen. Hier finden sich nicht nur Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten zusammen, sondern auch Ideen, Kreativität und der Glaube an eine bessere Zukunft. Durch die digitale Transformation eröffnen sich viele Chancen, die wir ergreifen wollen. Gemeinsam gestalten wir eine vernetzte Welt voller Möglichkeiten."Netzwerkveranstaltung in Berlin:Das Jahresthema von AGYLE 2023 lautet Digitale Transformation - wie junge Führungskräfte eine grüne und inklusive Zukunft gestalten. Unter diesem Motto kommen die 40 Young Leader vom 11. bis 15. September 2023 zur AGYLE-Woche in Berlin zusammen. Im Mittelpunkt stehen interdisziplinärer Austausch und Vernetzung, fachliche Inspiration sowie die länderübergreifende Kooperation der jungen Führungskräfte. Herzstück der gemeinsamen Woche ist ein Design Thinking Lab, in dem interdisziplinäre Teams innovative Geschäftsideen erarbeiten und weiterentwickeln. Die vielversprechendste Idee wird im Rahmen der Abschlussveranstaltung prämiert. Abgerundet wird das Programm durch Paneldiskussionen, Vorträge, Unternehmensbesuche und kulturelle Aktivitäten.Über AGYLE - African German Young Leaders in Business:AGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young Leaders Programm, das junge Führungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigen Business-Netzwerk zusammenbringt und die Entwicklung innovativer Ideen und Geschäftsmodelle fördert. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen.Über die Agentur für Wirtschaft & EntwicklungDie Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) ist die zentrale Anlaufstelle für deutsche und europäische Unternehmen, die ein Engagement in Entwicklungs- und Schwellenländern planen. Sie bietet individuelle und vertrauliche Beratung zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, Zugang zu internationalen Netzwerken und Unterstützung bei Planung und Umsetzung unternehmerischer Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die AWE wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und personell durch GIZ GmbH und DEG Impulse gGmbH getragen.Über die Initiative "Deutschland - Land der Ideen"2006 anlässlich der Fußball-WM von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft gegründet ist Land der Ideen die Plattform für gute Ideen in Deutschland. 