Agentix Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Agentix von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie die Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der Agentix-Aktie zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 0, was darauf hindeutet, dass Agentix überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Agentix-Aktie bei 0,07 USD liegt, was einen deutlichen Abwärtstrend von 54,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,032 USD) bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,04 USD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von 20 Prozent darstellt. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Agentix daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Agentix. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Intensität als auch die Häufigkeit der Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich somit für Agentix ein "Neutral"-Rating auf Basis der Anleger-Stimmung, ein "Gut"-Rating für den RSI25 und ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse der trendfolgenden Indikatoren.