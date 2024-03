Agentix Aktie: Der Knall ist da!

Die Agentix steht derzeit bei einem Kurs von 0,0321 USD und liegt damit um 19,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200), so liegt die Distanz bei -46,5 Prozent und die langfristige Einstufung lautet ebenfalls "Schlecht". Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Agentix wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Agentix überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich, zeigt jedoch ebenfalls an, dass Agentix überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Agentix eingestellt waren und die Diskussion vor allem um positive Themen drehte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Agentix daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Agentix somit als "Neutral"-Wert eingestuft.