Agentix Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Agentix, weshalb die Redaktion die Aktie als "neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird die Agentix-Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Agentix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 0,07 USD, was einem deutlichen Abfall von 55,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit 0,04 USD und einem Rückgang um 22,5 Prozent ein schlechtes Rating für die Aktie.

Für den Relative Strength Index (RSI) wird Agentix anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei überkauften 87,31 Punkten, was zu einem schlechten Rating für die Aktie führt. Der RSI25 liegt bei 36,11, was bedeutet, dass Agentix hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Agentix sowohl aus sozialen Netzwerken als auch aus der technischen Analyse ein insgesamt "schlechtes" Rating.

