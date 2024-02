Agentix Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Agentix-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse, insbesondere hinsichtlich der 200-Tage-Linie (GD200), die bei 0,06 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 0,05 USD, was einem Abstand von -16,67 Prozent entspricht und das Rating "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,04 USD, was einer Differenz von +25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume demnach "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht merklich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelte sich auch in der Stimmungslage, die an zwei Tagen in die negative Richtung zeigte. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Agentix liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt einen überverkauften Zustand an und führt zu einem "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält die Agentix-Aktie in diesem Abschnitt somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Agentix-Aktie, das aufgrund unterschiedlicher Faktoren zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.