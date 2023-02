AgentConf - Größte alpine Entwicklerkonferenzen ausverkauft!

Dornbirn, Lech (ots) -AgentConf - die führende Entwicklerkonferenz in Vorarlberg mit globaler ReichweiteDie AgentConf, die jährliche Entwicklerkonferenz zu den Themen "JavaScript, React, WebDev & AI", ist ausverkauft. Über 200 Software-Entwickler und 24 international bekannte Referentinnen von Google, Facebook und Valantic nehmen an der Konferenz teil. Die AgentConf (http://agent.sh) ist ein 2x2-tägiges Event mit Fachvorträgen in Dornbirn und Skifahren in Lech. Die Veranstaltung findet vom 23.02 bis 26.02.2023 statt.Die AgentConf (http://agent.sh/) stärkt das Wissen global und zieht jedes Jahr Experten aus der Region und internationalen Unternehmen an. Die Konferenz fördert die starke digitale Community in Vorarlberg und die innovative Open-Source-Szene mit erfolgreichen Geschäftsmodellen in Vorarlberg und Wien.Max Stoiber, Serienunternehmer und Gründer der Firma Stellate, erklärt: "Die AgentConf ist meine Lieblingskonferenz aller Zeiten."Spaltung in der Wirtschaft sichtbarDie Organisatoren der AgentConf erklären, dass sich in der Wirtschaft eine Spaltung in zwei große Gruppen gibt: Unternehmen, die es geschafft haben, mit der Digitalisierung Geld und neuen Wert zu schaffen, und Unternehmen, für die neue Technologien primär Führungsprobleme und Kosten bedeuten. Zu den mutigen und agilen Organisationen gehören überraschenderweise aber nicht nur Fachunternehmen, sondern auch große internationale Consumer-Marken, etablierte Forschungs- und Prüfzentren, große Banken und internationale Energieversorger. Es hängt offensichtlich von einzelnen Menschen ab: Das starke Wachstum an internationalen Teilnehmenden (+14,4%) zeigt, dass die AgentConf für die Wirtschaft von großer Bedeutung ist.Die AgentConf ist ein Beispiel für den Anstieg an internationalen Buchungen, der die Sichtbarkeit der Region auf internationaler Ebene stärkt. Die Konferenz zieht jedes Jahr Referenten an, die die hohe Lebensqualität schätzen, aber auch das Potenzial der Bodensee-Region als Geschäftsstandort erkennen. Trotzdem gibt es noch Verbesserungsbedarf in den Bereichen Gehälter und Entschiedenheit zur Technologisierung. “Performance-Marketing und AI sind die großen Chancen für Unternehmen. Es ist jetzt die Zeit in Menschen und Systeme zu investieren - da hier die nächste große Welle bevorsteht.” erklärt Guntram Bechtold, Mitorganisator und Geschäftsführer der StarsMedia (http://starsmedia.com/) IT Gmbh.Junge Menschen drängen in die DigitalweltPositiv ist, dass sehr viele junge Menschen in diese neuen Geschäftsfelder drängen, weil sie die großen Potenziale der Digitalisierung sehen. Aus diesem Grund verwandelt sich der Fachkräftemangel bei attraktiven Arbeitgebern zum entscheidende Wettbewerbsvorteil.Große Organisationen oft im Leadership überfordertRegionale und internationale Technologieunternehmen treten immer stärker in Erscheinung, während große etablierte Organisationen und die öffentliche Hand teilweise stark überfordert sind, ihre teilweise Jahrzehnte alten, gigantischen Prozesse digital zu transformieren. AI ist das große Thema der Stunde, und die logische Arbeitskraft zur Digitalisierung ist die Geschäftschance der kommenden Dekade.Die AgentConf ist eine Konferenz, die mutige Entrepreneur:innen dazu ermutigt, die Chance für neue Geschäftsmodelle international auszurollen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und verpassen Sie nicht die nächste AgentConf. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: https://agent.sh/ Die AgentConf ist eine Gelegenheit, mit den Experten der Branche zu sprechen und den Horizont zu erweitern.Datum: 23.02.2023, 09:00 - 19:30 UhrOrt: Spielboden DornbirnFärbergasse 15, 6850 Dornbirn, ÖsterreichUrl:https://www.alpine-conferences.com/agent-conf-2023/schedule/AgentConf Skiing in LechNeben den spannenden Fachvorträgen bietet die AgentConf in Dornbirn auch die Möglichkeit, auf den Skipisten von Lech abzufahren. Das Skigebiet im malerischen Arlberg-Gebiet ist berühmt für seine Schneequalität und seine atemberaubende Landschaft. Nach einem Tag voller neuer Erkenntnisse und Inspiration auf der Konferenz, können die Teilnehmer das Skifahren genießen und die Umgebung erkunden. Datum: 25.02.2023, 09:00 - 16:00 UhrOrt: LechLech, ÖsterreichUrl:http://agent.shAgentConf – die Konferenz für Softwareentwickler und Innovatoren Jetzt teilnehmen (https://agent.sh/)Pressekontakt:Guntram BechtoldAgentConf PressestelleE-Mail: team@agent.shTelefon: +43 677 62774626