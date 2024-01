Agency Australia Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Agency Australia. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 20 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Agency Australia momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Agency Australia überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Agency Australia von 0,036 AUD liegt mit +20 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 AUD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung im "Gut"-Bereich. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 0,04 AUD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -10 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Agency Australia-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Agency Australia auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität rund um Agency Australia wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Agency Australia in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".