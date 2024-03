Agency Australia Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Agency Australia liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,25, was bedeutet, dass Agency Australia hier weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Agency Australia-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung für Agency Australia wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was durch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt bestätigt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Agency Australia aktuell bei 0,03 AUD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,028 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -6,67 Prozent zum GD200 darstellt und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,03 AUD liegt, was ebenfalls einem Abstand von -6,67 Prozent entspricht und ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Agency Australia keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Stärke der Diskussion wurden registriert. Daher bekommt Agency Australia in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.