Agency Australia Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz hinsichtlich der Aktie von Agency Australia. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung zeigen ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber Agency Australia. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, obwohl der RSI25-Wert darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

