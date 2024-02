AgeX Therapeutics Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation könnte auf kurzfristige Kursrückgänge hindeuten, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen könnten. Betrachten wir den RSI für Agex Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Agex Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,88, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Agex Therapeutics erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Agex Therapeutics derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor verzeichnet Agex Therapeutics eine Rendite von -45,82 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Biotechnologie-Branche weist in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,85 Prozent auf, und auch hier liegt Agex Therapeutics mit 35,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Agex Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,59 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,39 USD weicht somit um -33,9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Agex Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.