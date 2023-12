AgeX Therapeutics Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Agex Therapeutics-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 69,09 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Demnach wird sie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agex Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,334 USD weicht somit um -47,81 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -41,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Agex Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt Agex Therapeutics 88,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 91,93 Prozent, und Agex Therapeutics liegt aktuell 121,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Agex Therapeutics-Aktie führt.