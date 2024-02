AgeX Therapeutics Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Agex Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,4 USD liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -32,2 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 0,39 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +2,56 Prozent davon abweicht. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Agex Therapeutics-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Agex Therapeutics mit 0 Prozent 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Biotechnologie-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt, dass die Rendite von Agex Therapeutics bei -45,82 Prozent liegt, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Biotechnologie"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie mit -10,94 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Agex Therapeutics-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenrendite, des Branchenvergleichs Aktienkurs und des Sentiments und Buzz als "Neutral" bewertet.