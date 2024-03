AgeX Therapeutics Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse von Agex Therapeutics-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,42 USD liegt, was einer Abweichung von -27,59 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,39 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+7,69 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Agex Therapeutics auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Des Weiteren zeigt die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Agex Therapeutics ansprechen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 42,78 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 von 47,7 weist darauf hin, dass die Agex Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Agex Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -32,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Aktie um 35,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Insgesamt wird Agex Therapeutics auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs mit einem "Neutral"-Rating versehen.