Agco Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analysteneinschätzung für Agco zeigt insgesamt ein positives Bild. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wurden 5 als Kauf, 1 als Neutral und keine als Verkauf eingestuft. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 157,5 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 32,08 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Agco als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,17 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 30,76 liegt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Agco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 123,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 119,25 USD notiert. Dies deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer kurzfristigen neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die Reaktion der Marktteilnehmer zeigen überwiegend positive Einstellungen gegenüber Agco in den letzten Tagen, mit 13 positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Agco damit positive Bewertungen in den Bereichen Analysteneinschätzung, Fundamentalanalyse und Anlegerstimmung, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.