Agco Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI für Agco beträgt 20,3, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 41,68, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Agco untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen von Nutzern der sozialen Medien diskutiert wurden, hauptsächlich positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In einem Branchenvergleich ergibt sich jedoch ein anderes Bild. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Agco eine Performance von -3,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 240,08 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -243,58 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 147,5 Prozent verzeichnete, liegt Agco 151 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Agco mit 122,11 USD aktuell +4,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für diesen Zeitraum führt.