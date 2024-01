Agco Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Agco in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die geringe Häufigkeit von Beiträgen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Agco derzeit bei 7 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 77 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Bezüglich der Dividende weist Agco eine Rendite von 0,98 Prozent auf, was 15,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 16 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Einschätzungen von insgesamt 4 Analystenbewertungen der Agco-Aktie aus den letzten zwölf Monaten zeigen, dass 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 150,25 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 27,77 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.