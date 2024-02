Agco Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Agco im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von -13,73 Prozent, was mehr als 259 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite der "Maschinen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 408,83 Prozent, wobei Agco mit 422,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Agco liegt bei 77,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 63,24, was bedeutet, dass Agco hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Agco in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Agco eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Agco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 121,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 107,56 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 118,36 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Agco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Agco-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Agco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Agco-Analyse.

Agco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...