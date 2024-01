Agco Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Agco wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt Agco im Vergleich zum Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -3,5 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2311,66 Prozent hat, liegt Agco mit 2315,16 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Agco-Aktie hat einen Wert von 53, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Agco.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Agco aktuell bei 122,87 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 122,01 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -0,7 Prozent zur GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein neutrales Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Agco auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen.