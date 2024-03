Agco Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Agco auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Agco zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Agco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Agco wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Agco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Von Analysten wird die Agco-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Agco vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (155 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 37,52 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Agco eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Agco anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25,42 Punkten, was bedeutet, dass die Agco-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Agco weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Damit erhält Agco eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.