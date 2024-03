Agat Ejendomme A/S Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse von Agat Ejendomme A- zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,9 DKK, während der letzte Schlusskurs mit 1,68 DKK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,71 DKK, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,68 DKK liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Agat Ejendomme A- ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 76, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Agat Ejendomme A-.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Agat Ejendomme A-.