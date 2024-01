AgEagle Aerial Systems Inc Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Ageagle Aerial-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 66, was auf ein neutral Rating hinweist. Wenn wir den RSI der letzten 25 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Ageagle Aerial-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,24 USD) um -58,33 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,1 USD) ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,12 USD) weist ebenfalls auf eine Abweichung von -16,67 Prozent hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet wird die Ageagle Aerial-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,15 liegt, während das Branchen-KGV bei 31,31 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ageagle Aerial derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.