AgEagle Aerial Systems Inc Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ageagle Aerial als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ageagle Aerial-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67 und ein Wert für den RSI25 von 62,5, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ageagle Aerial derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche, mit einem Unterschied von 16,95 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Aktie von Ageagle Aerial festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz der Aktie als "Gut" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz in diesem Zeitraum zugenommen hat.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ageagle Aerial bei 0,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.