AgEagle Aerial Systems Inc Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Ageagle Aerial zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 0,24 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 0,1 USD deutlich darunter und hat einen Abstand von -58,33 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Wert von 0,12 USD schlecht ab, was einer Differenz von -16,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ageagle Aerial derzeit 0, was einer negativen Differenz von -16,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Ageagle Aerial von unseren Analysten mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ageagle Aerial-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 83,33 über dem empfohlenen Bereich und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein insgesamt "Schlecht"-Rating für Ageagle Aerial.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Ageagle Aerial unserer Ansicht nach jedoch unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,15 weist die Aktie einen Abstand von 100 Prozent zum Branchen-KGV von 31,3 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.