AgEagle Aerial Systems Inc Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Ageagle Aerial-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Ageagle Aerial weder überkauft noch überverkauft (Wert: 37,5), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs für Ageagle Aerial führt somit zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Ageagle Aerial investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung einen geringeren Ertrag in Höhe von 16,82 Prozentpunkten erzielen können. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz kann eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Ageagle Aerial in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Unsere Analyse führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Ageagle Aerial gemessen, weshalb die Aktie dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Ageagle Aerial in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen, in denen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.