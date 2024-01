Afya Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Afya-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 15,34 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,15 USD, was einer Abweichung von +37,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 19,74 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +7,14 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Afya-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 69,16 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 44,81 führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gibt es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.