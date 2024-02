Afya Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analysteneinschätzung für die Afya-Aktie lautet "Neutral", basierend auf langfristigen Meinungen von Analysten. Es gibt insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im vergangenen Monat wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 23 USD, was einer potenziellen Performance von 17,23 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Afya gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf ein insgesamt negatives Stimmungsbild hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Afya-Aktie beträgt derzeit 56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Afya-Aktie insgesamt neutral eingestuft. Der GD200 verläuft bei 16,6 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 19,62 USD liegt, was einer Überperformance von +18,19 Prozent entspricht. Allerdings ergibt sich aus der Betrachtung des GD50 der letzten 50 Tage eine Abweichung von -6,39 Prozent, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.