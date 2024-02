Afya Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Afya war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Social Media Diskussionen zeigten überwiegend positive Meinungen, mit insgesamt sechs positiven und einem negativen Tag. An fünf Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Gut".

Analysten schätzen die Afya-Aktie auf langfristiger Basis als neutral ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung, während keine als gut oder schlecht bewertet wurde. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat war ebenfalls neutral. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 23 USD, was einer Erwartung von 13,41 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Afya-Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Afya-Aktie mit 20,28 USD derzeit um -3,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Im Vergleich dazu liegt die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um +23,06 Prozent darüber, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zu Afya zeigen dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Afya weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Afya bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.