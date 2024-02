Aftermath Silver Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Aftermath Silver liegt der RSI bei 55,56, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Aftermath Silver bei 0,195 CAD liegt, was einer Entfernung von -7,14 Prozent vom GD200 (0,21 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,22 CAD, was einem Abstand von -11,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Aftermath Silver überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Branche hat Aftermath Silver eine Rendite von 135,29 Prozent erzielt, was mehr als 157 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Aktie bei 156,77 Prozent, was ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.