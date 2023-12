Aftermath Silver Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Aftermath Silver verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 135,29 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,67 Prozent, was bedeutet, dass Aftermath Silver eine Outperformance von +146,97 Prozent erzielte. Auch im "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -11,67 Prozent verzeichnete, übertraf Aftermath Silver diesen Wert um 146,97 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Aftermath Silver konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Beiträge, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt eine neutrale Einstufung für Aftermath Silver, mit einem RSI von 36,84 über einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 36,67 über 25 Tage.

Hinsichtlich der Dividende hat Aftermath Silver eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was knapp unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Aftermath Silver von unseren Analysten ebenfalls neutral bewertet.