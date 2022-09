After-Hours Alert: Warum die Lululemon-Aktie abhebt

Das Bekleidungs- und Schuhunternehmen Lululemon Athletica Inc (NASDAQ:LULU) hat am Donnerstag nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Hier sind die wichtigsten Highlights für Investoren. Was geschah: Lululemon meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 29 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamteinnahmen übertrafen die Schätzung der Straße von 1,76 Milliarden… Hier weiterlesen