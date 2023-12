Afry AB Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "VIRGIN MONEY UK":

Afry: Analyse der Sentiments, technischen Indikatoren und Anleger-Stimmung

Die Aktie von Afry wurde in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Afry-Aktie aktuell 7,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie jedoch 10,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Afry als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 67,44 und der RSI25 bei 34,38, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Afry-Aktie hinsichtlich der Sentiments, technischen Indikatoren und Anleger-Stimmung.