Afry AB Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Die technische Analyse der Aktie von Afry zeigt, dass sie derzeit 7,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Allerdings liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -7,34 Prozent, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Afry aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zum Thema Afry zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft und die Aktie von Afry bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Afry in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie wird daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist. Auch hier erhält Afry eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Afry führt zu einer Einstufung "Neutral" aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit wird die Gesamteinschätzung der Aktie von Afry als "Neutral" bewertet.