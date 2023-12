Afry AB Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Afry eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Afry daher insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 152,22 SEK für den Schlusskurs der Afry-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 137 SEK, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht schlecht bewertet. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts (126,13 SEK) hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,62 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Afry daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war eher gut. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung.

Schließlich wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,13 Punkten, was darauf hinweist, dass Afry überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch auf 25-Tage-Basis ist Afry überverkauft (Wert: 29), was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Afry-Wertpapier daher eine gute Bewertung in diesem Abschnitt.