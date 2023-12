Afry AB Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder für 25 Tage als RSI25, wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Afry liegt bei 65,91, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 36,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Afry bei 151,7 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 135 SEK notiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -11,01 Prozent zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 126,1 SEK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +7,06 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Afry in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert ebenfalls in den grünen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Afry in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie erhält somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Afry in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Meinung, dass die Aktie von Afry bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.