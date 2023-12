Afry AB Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Afry wurden in Bezug auf die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Afry wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhielt die Aktie von Afry in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Afry führte bei einem Niveau von 37,04 ebenfalls zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab eine ähnliche Einschätzung. Somit wurde die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Die Stimmung rund um die Afry-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu der Einstufung "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, während eine "Gut"-Bewertung für das GD50 festgestellt wurde. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

