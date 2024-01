Afry AB Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Der gleitende Durchschnittskurs der Afry liegt derzeit bei 150,49 SEK, während der Aktienkurs bei 139,7 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -7,17 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 127,13 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +9,89 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Daher wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Afry-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 15 und wird daher als "Gut" eingestuft, während der RSI25 bei 31,45 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist somit "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Afry eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt, während es in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Afry wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und dem Gesamtergebnis "Gut" führt.