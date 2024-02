Afritin Mining-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Andrada Mining zeigt einen aktuellen Kurs von 4,3 GBP, was einer Entfernung von -29,85 Prozent vom GD200 (6,13 GBP) entspricht. Dies signalisiert laut der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,82 GBP auf. Dies bedeutet, dass ein weiteres "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -10,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Andrada Mining-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Andrada Mining festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Andrada Mining in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Andrada Mining als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 55, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 56,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Andrada Mining hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.