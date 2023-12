Afritin Mining Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Dividendenrendite der Andrada Mining-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 8,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Andrada Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität der Andrada Mining-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Andrada Mining daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Andrada Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,12 GBP, womit der Kurs der Aktie (5,45 GBP) um -10,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".