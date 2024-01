Afritin Mining Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Andrada Mining zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 6,16 GBP liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 5,15 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von -16,4 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,62 GBP, was einer Abweichung von -8,36 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht" aufgrund dieser Werte.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Andrada Mining über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie von Andrada Mining in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien hingegen ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Andrada Mining derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.