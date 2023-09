Afrikanische Union soll in G20 aufgenommen werden

NEU-DELHI (dts Nachrichtenagentur) - Die G20-Nationen haben sich offenbar darauf geeinigt, der Afrikanischen Union den Status einer ständigen Mitgliedschaft zu gewähren. Es werde erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs die Entscheidung während des G20-Gipfels in Indien am Wochenende bekannt geben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Mit diesem Schritt würde die 55 Mitglieder zählende Afrikanische Union, die derzeit als "eingeladene internationale Organisation" eingestuft wird, demnach den gleichen Status wie die EU erhalten.

Die Entscheidung gilt als Teil der Bemühungen, den afrikanischen Ländern eine stärkere Stimme bei globalen Themen wie Klimawandel und Verschuldung der Schwellenländer zu verleihen. Zudem soll damit dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Schwellenländer des Globalen Südens eine zunehmend wichtigere Rolle in der Weltpolitik einnehmen. Indiens Premierminister Narendra Modi hatte im Juni den Vorschlag für die Aufnahme der Afrikanischen Union eingebracht. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich zuletzt für die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20-Staatengruppe ausgesprochen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur