African Rainbow Minerals Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der African Rainbow Minerals-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 9,41 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,95 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -4,89 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 8,69 EUR ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +2,99 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die African Rainbow Minerals-Aktie mit einem Wert von 80,95 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Ebenso war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über African Rainbow Minerals in Social Media zu beobachten. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.