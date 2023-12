African Pioneer Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die African Pioneer-Aktie beträgt der RSI25 80, was auf eine "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die African Pioneer-Aktie bei 2,31 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2 GBP, was einer Abweichung von -13,42 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,12 GBP) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,66 Prozent Abweichung). Daher wird die African Pioneer-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die African Pioneer-Aktie diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die African Pioneer-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.