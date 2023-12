African Pioneer Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für African Pioneer betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 0, was darauf hinweist, dass African Pioneer überverkauft ist. Daher wird die Aktie hier abweichend als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, weshalb African Pioneer insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Auch die Einschätzung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der African Pioneer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,32 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (2,2 GBP) liegt deutlich darunter, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die African Pioneer-Aktie in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die Anlegerstimmung und die technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung.