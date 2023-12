Africa Oil Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Bezogen auf die Africa Oil-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Africa Oil-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,66 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,79 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Africa Oil liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies 92 Prozent weniger und führt daher zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Africa Oil-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,17 Prozent erzielt, was 2,98 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,81 Prozent, wobei Africa Oil aktuell 2,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.