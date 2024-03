Africa Oil Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Africa Oil liegt bei 12, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie liefern. Bei Africa Oil wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Africa Oil auf 2,69 CAD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 2,29 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -14,87 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 2,34 CAD, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtnote von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Africa Oil in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Aktie mit einer Underperformance von -35,23 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Auch im Sektorvergleich konnte keine positive Rendite erzielt werden, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.