Africa Oil Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Africa Oil in der Energiebranche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -16,09 Prozent verzeichnet, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,37 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Africa Oil mit 12,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien Africa Oil neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als neutral eingestuft werden kann. Darüber hinaus hat die Redaktion 8 positive und 1 negative Signale herausgefiltert und kommt zu einer insgesamt positiven Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Africa Oil mit einer Ausschüttung von 2,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (73,78 %) wesentlich niedriger. Die Differenz beträgt 71,12 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 2,46 CAD 13,68 Prozent unter dem GD200 (2,85 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 2,58 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Africa Oil daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

