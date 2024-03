Africa Energy Aktie: Der weitere Knall!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Africa Energy zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf kaum identifizierbare Änderungen hinweist.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie von Africa Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,89, was einen Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53 bedeutet. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Africa Energy eine Performance von -45,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 8,55 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -54,27 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Africa Energy als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage hat einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 66,67 hat, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.