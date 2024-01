Aflac Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,88 liegt Aflac unter dem Branchendurchschnitt von 39,33, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Aflac beträgt 2,14 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,45 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Aflac eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten bewerten die Aflac-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -13,44 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aflac eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse erhält die Aflac-Aktie eine "Gut"-Einstufung aufgrund des Abstands von +12,22 Prozent zum 200-Tage-Durchschnittskurs von 73,71 USD. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnittskurs bei 81,49 USD, was einer Differenz von +1,51 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.