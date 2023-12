Aflac Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Aflac ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt. Analysten haben in den letzten 12 Monaten Aflac zweimal positiv, dreimal neutral und keinmal negativ bewertet, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Es wurden keine neuen Bewertungen von Analysten veröffentlicht. Die aktuelle Kursentwicklung wird von Analysten als negativ eingeschätzt. Die technische Analyse zeigt eine positive Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, und eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von 17,7 Prozent im letzten Jahr, was über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt, aber unter dem Durchschnitt der Branche "Versicherung". Basierend auf diesen Daten wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.